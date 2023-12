NZZ Neuen Zürcher Zeitung. Neue Zürcher Zeitung er et schweizisk, tysksproget dagblad, udgivet af NZZ Mediengruppe i Zürich. Bladet blev grundlagt i 1780. Det blev beskrevet som at have et ry som en avis af høj kvalitet, som den schweizisk-tyske rekord-avis og for objektive og detaljerede rapporter om internationale anliggender.

Websted: nzz.ch

