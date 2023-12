The Guardian er et britisk dagblad. Det blev grundlagt i 1821 som The Manchester Guardian og skiftede navn i 1959. Sammen med sine søsteraviser The Observer og The Guardian Weekly er The Guardian en del af Guardian Media Group, der ejes af Scott Trust. Tilliden blev oprettet i 1936 for at "sikre The Guardians økonomiske og redaktionelle uafhængighed til evig tid og for at beskytte The Guardians journalistiske frihed og liberale værdier fri for kommerciel eller politisk indblanding". Trusten blev omdannet til et aktieselskab i 2008 med en forfatning skrevet for at opretholde de samme beskyttelser for The Guardian, som blev indbygget i Scott Trusts struktur af dens skabere. Overskud geninvesteres i journalistik frem for at blive distribueret til ejere eller aktionærer. Chefredaktøren Katharine Viner efterfulgte Alan Rusbridger i 2015. Siden 2018 er avisens vigtigste avispapirsektioner blevet udgivet i tabloidformat. Fra februar 2020 havde dens trykte udgave et dagligt oplag på 126.879. Avisen har en online-udgave, TheGuardian.com, samt to internationale hjemmesider, Guardian Australia (grundlagt i 2013) og Guardian US (grundlagt i 2011). Avisens læserskare er generelt på den almindelige venstrefløj af den britiske politiske mening, og dets ry som en platform for socialliberal og venstreorienteret redaktion har ført til brugen af ​​"Guardian reader" og "Guardianista" som ofte nedsættende epitet for disse. af venstreorienterede eller "politisk korrekte" tendenser. Hyppige typografiske fejl i en tidsalder med manuel sætning fik magasinet Private Eye til at døbe avisen "Grauniaden" i 1960'erne, et kaldenavn, der stadig lejlighedsvis blev brugt af redaktørerne til selvhån. offentlighedens tillid til specifikke titler online, scorede The Guardian højest for nyheder om digitalt indhold, hvor 84 % af læserne var enige om, at de "stoler på, hvad [de] ser i det". En rapport fra december 2018 af en meningsmåling foretaget af Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) fastslog, at avisens trykte udgave viste sig at være den mest betroede i Storbritannien i perioden fra oktober 2017 til september 2018. Den blev også rapporteret at være den mest betroede i Storbritannien. -læse af Storbritanniens "kvalitets nyhedsmærker", herunder digitale udgaver; andre "kvalitets" mærker omfattede The Times, The Daily Telegraph, The Independent og i. Mens The Guardians trykte oplag er i tilbagegang, indikerede rapporten, at nyheder fra The Guardian, inklusive dem, der rapporteres online, når ud til mere end 23 millioner britiske voksne hver måned. Den vigtigste blandt de bemærkelsesværdige "scoops", som avisen har fået, var 2011 News International-telefonen -hacking-skandale - og i særdeleshed hackingen af ​​den myrdede engelske teenager Milly Dowlers telefon. Efterforskningen førte til lukningen af ​​News of the World, Storbritanniens bedst sælgende søndagsavis og en af ​​de mest oplagrede aviser i historien. I juni 2013 brød The Guardian nyheden om Obama-administrationens hemmelige indsamling af Verizon-telefonoptegnelser og afslørede efterfølgende eksistensen af ​​overvågningsprogrammet PRISM, efter at viden om det blev lækket til avisen af ​​whistlebloweren og den tidligere NSA-kontrahent Edward Snowden. I 2016 ledede The Guardian en undersøgelse af Panama Papers, der afslørede daværende premierminister David Camerons links til offshore bankkonti. Den er blevet kåret som "årets avis" fire gange ved den årlige British Press Awards: senest i 2014 for sin rapportering om regeringsovervågning.

