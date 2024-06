VoIP udbydere - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Voice over Internet Protocol (VoIP) software udnytter et IP-netværk til at transmittere telefonopkald problemfrit, hvilket eliminerer behovet for et ekstra telefonnetværk. Det fungerer som en moderne version af PBX (Private Branch Exchange), et udtryk, der refererer til private telefonnetværk i organisationer. VoIP-udbydere tilbyder forskellige typer PBX, såsom hostet PBX, virtuel PBX og cloud PBX, med forskelle primært i niveauet af brugervedligeholdelse, der kræves. Hardwarekravene til VoIP-løsninger kan variere. Nogle udbydere påbyder brugen af ​​deres specifikke telefonsystemer, mens andre er kompatible med enhver proprietær VoIP-telefon. Derudover tilbyder nogle VoIP-udbydere en løsning kaldet softphone, som giver brugerne mulighed for at foretage opkald ved hjælp af deres personlige mobiltelefon, enten som et supplement til eller i stedet for en traditionel PBX. VoIP-funktioner er også integreret i andre typer kommunikationssoftware. For eksempel er stemmekomponenten i videokonferencesoftware aktiveret af VoIP. VoIP-udbydere tilbyder dog internetbaseret opkaldsforbindelse uafhængigt af videobeskedtjenester eller andre kommunikationsplatforme. VoIP er en nøglefunktion i UCaaS (Unified Communications as a Service) software og software til kontaktcenterinfrastruktur. Mange UCaaS-løsninger inkluderer både softphone- og PBX-muligheder i deres tilbud.