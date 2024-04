Brugerforskningssoftware - Mest populære apps

For at blive kategoriseret under brugerundersøgelser skal et produkt: Giv værktøjer til at engagere kunder og/eller besøgende i virkelige brandinteraktioner digitalt, personligt eller en blanding af begge. Aktiver målretning af nuværende kunder/brugere for feedback eller indsamling af feedback fra eksterne målgrupper. Tillad øjeblikkelig feedback for at indsamle rettidige meninger om specifikke aspekter af købers rejse og individuelle omstændigheder. Inkluder funktioner eller integrer med værktøjer, der hjælper med at tagge, sortere og dele individuelle interviews og svar til analyse, hvilket letter informerede optimeringsbeslutninger i organisationer.