Kantar Marketplace er en automatiseret markedsundersøgelsesplatform designet til fagfolk, marketingfolk og bureauer, der ønsker at teste, lære og bevæge sig hurtigere. Platformen er bygget på et grundlag af brancheførende ekspertise og gennemprøvede metoder, der leverer resultater på timer, ikke dage. Den indeholder en række værktøjer til forbrugerindsigt, herunder både undersøgelses- og AI-baserede forskningsløsninger. Vores klassens bedste analyse-dashboards giver dig kontrol over dit syn, så du kan fortolke dine resultater uden besvær. Sammenlign resultater på tværs af test eller i forhold til vores normer. Platformen er bygget til at tilpasse sig dine behov, så du kan udnytte den rigtige mængde support til hvert projekt ved at vælge mellem selvbetjening, guidet selvbetjening og ekspertservicemuligheder. Tilgængelig på mere end 70 markeder verden over.

