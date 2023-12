Hotjar er en adfærdsanalysevirksomhed, der analyserer brug af websteder og giver feedback gennem værktøjer såsom heatmaps, sessionsoptagelser og undersøgelser. Det fungerer sammen med webanalyseværktøjer såsom Google Analytics for at give et indblik i, hvordan folk navigerer på websteder, og hvordan deres kundeoplevelse kan forbedres. Hotjar blev grundlagt i 2014 og drives fuldstændig eksternt af over 100 teammedlemmer i 20 lande og bruges på over 500.000 websteder verden over.

Websted: hotjar.com

