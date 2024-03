67 % af folk, der begynder at udfylde en onlineformular, udfylder den ikke. Zuko er et online-formular + kasseanalyse- og optimeringsværktøj, der hjælper dig med at reducere afbrydelser og øge antallet af konverteringer ved at gøre din formular til den bedste, den kan være. * Forstå hvornår, hvor og hvorfor besøgende forlader dine formularer. * Få data på hvert formularfelt for at identificere, hvor dine UX-problemer er. * Start sporing inden for få minutter - ingen udvikler nødvendig. * Nemmere og hurtigere at spore formularer end Google Analytics Få svar på disse spørgsmål og mere: * Hvilke felter får mine besøgende til at forlade? * Hvordan flyder besøgende gennem formularen? * Hvilke fejlmeddelelser bliver vist, og hvor ofte? * Hvordan varierer besøgendes adfærd fra enhed til enhed? * Er min form ødelagt? Hvornår skete det?

Kategorier :

Websted: zuko.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zuko. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.