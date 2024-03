MarketDial er førende inden for offline A/B-test til fysiske detailhandel. Virksomheder bruger MarketDials software til at designe og analysere ethvert eksperiment i butikken. MarketDials tilpassede test gør det muligt for enhver detailhandler at besvare kritiske spørgsmål om deres forretning. Såsom: Hvor godt vil dette nye produkt præstere på mit websted? Vil min kampagne fremme trinvis salg? Hvis jeg hæver prisen på udvalgte varer, vil det så køre mine kunder væk? Har vores investering i ny skiltning til stedet trukket nye forretninger? Førte vores nye medarbejderuddannelsesprogram til højere salg eller CSAT? MarketDial er en softwareløsning, der er ulig nogen anden. Det er designet til at være nemt for enhver at oprette, implementere og analysere en nøjagtig test i butikken.

