Blitzllama er en brugerindsigtsplatform, der hjælper produktteams med at bygge bedre produkter. Blitzllama har tre produkttilbud: * Produktundersøgelser giver dig mulighed for at målrette mod specifikke brugere og fange deres realtidsindsigt direkte i dit produkt. In-product undersøgelser er en fantastisk måde til løbende at optimere brugerrejser, validere produktideer med brugerinput og afdække årsager til kundeafgang. * AI-analyse kategoriserer ikke kun svar i emner og følelser, men udfører også krydsspørgsmål og korrelationsanalyse for at give undersøgelsesindsigt. Alle feedbackdata gemmes i et enkelt lager, hvilket er fantastisk til at søge og analysere historisk feedback. * Koncepttest giver dig mulighed for at stille spørgsmål, mens brugerne interagerer med nye prototyper eller modeller for at indsamle afgørende indsigt før opdagelsen.

