Ottava står i spidsen for datastyringssoftware og harmoniserer problemfrit Excel-baserede arbejdsgange med sofistikerede dataanalysefunktioner. Ottava, der er skræddersyet til ikke-tekniske brugere, forenkler datainput, diagramoprettelse og analyse, hvilket sikrer en brugervenlig oplevelse. I modsætning til traditionelle værktøjer, der kræver omhyggelig dataforberedelse, før de udfører detaljerede analyser, giver Ottava brugerne mulighed for at indtaste, udforske og udtrække indsigt direkte fra pivoterede eller aggregerede data. Denne unikke egenskab fremskynder den analytiske proces og sparer værdifuld tid, hvilket giver brugerne mulighed for at afsløre skjult information i deres data og træffe informerede beslutninger.

Websted: ottava.io

