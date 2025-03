Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch er den komplette lead-vækst og e-mail-marketingtjeneste til bloggere, soloprenører, startups og virksomheder. Fra B2B til B2C, over 500.000 virksomheder regner med, at Mailmunch genererer tusindvis af kundeemner hver dag og øger deres indtjening fra e-mail marketing. Her er alt, hvad du kan gøre med Mailmunch: - Opbyg e-mail-lister med en bred vifte af opt-in-formularer til enhver branche og brugssag - Oprethold disse kundeemner med lead-plejende sekvenser - Reducer antallet af vogne, og generer gentagne salg med let at bygge autoresponders - Promover nye kampagner eller annoncer produktopdateringer med udsendelser med høj leveringsevne - Boost konverteringer med vores iøjnefaldende landingssider, der er designet til høj trækkraft. Mailmunch er også utrolig nem at konfigurere. Vores intuitive træk og slip-bygger sammen med hundredvis af gratis skabeloner sikrer, at du kan starte enhver kampagne på få minutter, hvad enten det er en tilmeldingsformular, en e-mail-kampagne eller en landingsside. Og hvis du spekulerer på, om Mailmunch passer godt til din organisation, så fortvivl ikke. Mailmunch har en mulighed for alle brancher og brancher. Mere om Mailmunch opt-in formularer: - Seks forskellige typer opt-in formularer - Stort skabelonbibliotek til enhver brug - Avancerede visningsregler og A/B test - Drag & drop builder for nem tilpasning - Mobilvenlige formularer, der ser godt ud på hver enhed Mere om Mailmunch-landingssider: - Stort skabelonbibliotek til alle brancher - Træk og slip-builder for nem tilpasning - Ud af boksen integrationer med førende e-mailmarketingtjenester - A/B-test for at optimere til høje konverteringer Mere om Mailmunch e-mailmarketing : - Stort skabelonbibliotek til enhver kampagne og niche - Træk og slip-builder for nem tilpasning - Autoresponder-sekvenser - Nem at designe og planlægge udsendelser Der er meget mere i vores kraftfulde suite af værktøjer til at imødekomme alle dine e-mail-marketingbehov. Alle vores betalte planer kommer med en 60-dages pengene-tilbage-garanti for at give dig selvtillid til at prøve det nemmeste lead-vækst- og e-mail-marketingværktøj, du finder.