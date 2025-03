Indeemo

indeemo.com

Vores AI-drevne, in-the-moment videoforskningsplatform gør det muligt for MR-, UX- og CX-teams at forstå mennesker, produkter og oplevelser i hverdagen. De forskere, designere og produktledere, vi støtter, bruger Indeemo i B2C- og B2B-sammenhænge til en række forskellige Discovery Research-metodologier, herunder: Discovery / Exploratory / Generative Research - Dagbogsstudier - Mobil / Digital etnografi - Brugerpersonas Rejseforskning - Rejsekortlægning - Servicesafarier - Vej til køb - Køberbeslutningsrejser Blandet metodeforskning - Forudgående opgaver til interviews / Fokusgrupper - Bringe segmenteringer / Brugerpersonas til live med videobrugerbarhed / Erfaringsforskning - Produkttest / IHUT'er - Shopper / Kunde / Medarbejderoplevelse Vores kunder spænder i størrelse fra konsulentvirksomheder til nystartede virksomheder til regeringsafdelinger og globale brands. Vores Respondent-app i Instagram-stil giver forskningsdeltagere mulighed for at dele øjeblikkeligt feedback, behov, adfærd, følelser og oplevelser via kontekstrige videoer, billeder, skærmoptagelser og tekst. Vores dashboard og indsigtsarkiv i Pinterest-stil gør det muligt for forskere og deres kunder/interessenter hurtigt at samle, moderere og analysere kontekstuelle multimedieindsigter. Kraftige Generative AI, søgning, søgeordsanalyse, automatiseret videotransskription og videotrimningsværktøjer gør det nemt at få frem kontekstuelle indsigter. Den er bygget til samarbejde og har flere forskellige brugerprofiler (Researcher, Recruiter, Observer), der giver hele organisationen mulighed for virkelig at forbinde med deres kunder og opbygge empati. Indeemo er tilgængelig som en DIY SaaS-løsning med årsabonnement eller på projekt for projekt basis. Indeemo er ISO27001 og HIPAA certificeret. Vores informationssikkerhed er blevet uafhængigt kontrolleret for at håndtere store virksomheds- og offentlige kunder.