AI Sales Assistant Software - Mest populære apps - Rumænien

Contlo

contlo.com

Contlo er en førende generativ AI-marketingplatform til at drive autonome kundeengagementer via omnichannel-kampagner, generative kunderejser i realtid, AI-drevet segmentering til en-til-en hyperpersonalisering og handlingsorienteret indsigt om din kundeadfærd. Bygget til AI-first-verdenen - Contlo gør det muligt for moderne virksomheder at udnytte AI til at orkestrere deres end-to-end marketing. Platformen hjælper brands med at øge kundens levetidsværdi, booste kundeengagementer og levere en hyperpersonlig oplevelse for at fastholde deres mest værdifulde kunder. Contlo er betroet af 1000-vis af hurtigt voksende virksomheder til at booste deres salg ved at engagere loyale kunder og træffe hurtigere datadrevne beslutninger gennem hele deres kundelivscyklus. Gør det muligt for dem at måle og optimere individuelle kundeoplevelser ved hjælp af: * Autonome personlige kampagner til hvert kundekontaktpunkt: Engager ubesværet dine kunder med AI-drevne autonome kampagner på tværs af alle større marketingkanaler som e-mail, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook og Instagram. * Generative kunderejser i realtid drevet af LLM'er: Farvel, skabeloner af automatiseringsstrømme! Lad AI bygge de mest optimale arbejdsgange og kunderejser baseret på deres seneste interaktioner for at maksimere dit investeringsafkast. * Generer kundesegmenter til en-til-en-tilpasning ved hjælp af AI: Orkestrere meget personlige og målrettede kundeinteraktioner baseret på adfærdsdata, demografi og seneste handlinger på hjemmesiden. * LLM genereret indsigt, analyser og autonom rapportering: Få detaljeret synlighed af din kundeadfærd, kampagneydelse og overordnede business intelligence sammen med AI-genereret indsigt, anbefalinger og selvstændig rapportering. * Autonom kundeengagement, LLM-drevne chatbots og en samlet samtaleindbakke: Lever en problemfri brandoplevelse til dine kunder via chat på tværs af Facebook/Instagram/WhatsApp og foretag telefonopkald direkte fra et enkelt dashboard. Contlo integreres problemfrit med mere end 200 platforme for at hjælpe brands med at opbygge en kraftfuld selvstændig marketingteknologistak omkring deres virksomhed.