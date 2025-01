AI Sales Assistant Software - Mest populære apps - Pakistan

Aloware

Aloware er et omnichannel cloud-baseret telefonsystem og kundeengagement platform designet specifikt til små og mellemstore virksomheder (SMB'er). En af de vigtigste funktioner i Aloware er dens integration med forskellige CRM'er såsom HubSpot, Pipedrive, Zoho for at nævne nogle få, og kommunikationskanaler, herunder VoIP-telefonopkald, SMS-tekstbeskeder og e-mail. Dette giver SMB'er mulighed for at administrere alle deres kundesamtaler fra et enkelt dashboard, hvilket gør sporing af interaktioner nemmere, prioriterer kundeemner og supportbilletter og sikrer rettidig opfølgning for salgs- og supportteams. Aloware kan også prale af sin TCPA-kompatible Power Dialer, som hjælper agenter med at maksimere deres opkaldsproduktivitet uden frygt for ved et uheld at ringe op til DNC-numre eller blive tagget som et "fidus". Den seneste tilføjelse til Alowwares liste over konkurrencedygtige funktioner er dens helt egen AI-chatbot i appen, AlohaBot, som ikke kræver en tredjeparts app-integration, hvilket gør den glattere, hurtigere og den mest avancerede på markedet. Parret med den legendariske Sequence+, der sætter virksomheder i stand til at automatisere arbejdsgange og udløse handlinger såsom SMS/MMS, opkald og e-mail-kampagner, udstyrer Aloware SMB'er med et alt-i-et kommunikationsværktøj for at opnå den skarpeste kant i deres brancher.