Archiware fokuserer på innovative, effektive og omfattende, hyldeklare business-to-business-løsninger. Archiwares produkter omfatter modulerne i P5-softwareplatformen. P5-softwareplatformen inkluderer fire kombinerbare moduler - Arkiv, Sikkerhedskopiering og Synkroniser. Disse giver brugerne mulighed for at synkronisere, sikkerhedskopiere og arkivere data i heterogene miljøer: * P5 Synchronize: Repliker data for at sikre høj tilgængelighed. * P5 Backup: Sikkerhedskopier serverdata til disk og bånd. * P5-arkiv: Flyt eller migrér data offline til disk, bånd eller sky. * P5 Data Mover: En udvidelse af P5 Archive-modulet til nem flytning og kopiering af data til disk, tape og cloud. ARCHIWARE er en privatejet virksomhed med over 20 års erfaring i datastyringssoftware til backup, synkronisering og arkivering. Archiwares software er primært rettet mod små og mellemstore virksomheder og medie- og underholdningsindustrien.

Websted: archiware.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SyncBackPro. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.