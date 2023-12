LiveSocial er en indholdskurator og digital kommunikationsplatform, der gør det muligt for fagfolk i finansielle tjenesteydelser, sælgere, professionelle serviceprofessionelle og andre at engagere sig på sociale medier og i andre digitale kommunikationsplatforme med tillid og formål. Vi har stærke partnerskaber og kraftfulde integrationer med Proofpoint og med SafeGuard Cyber ​​for at imødekomme de forskellige behov for sikkerhed, overholdelse og arkivering hos hver af vores kunder.

Websted: livesocial.seismic.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Seismic LiveSocial. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.