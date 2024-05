Reap er en finansiel platform, der muliggør adgang og økonomisk forbindelse gennem innovation for virksomheder i alle størrelser. Reap kombinerer forbrugsstyringssoftware med en række innovative betalingsprodukter - inklusive flagskibet Reap Visa Corporate Credit Card. Reap er forpligtet til at hjælpe virksomheder med at orkestrere succes ved at levere de bedste finansielle værktøjer, der udvikler sig med sine kunder og markedet. Reap er støttet af en bemyndigende gruppe af investorer, herunder Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures og Payment Asia. Virksomheden blev grundlagt i 2018 og er siden udvidet til et team på over 50, der arbejder på tværs af kontorer i syv lande.

Websted: reap.global

