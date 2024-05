Knowlarity er den største udbyder af cloud-baserede kommunikationsløsninger til virksomheder i Sydøstasien og mellemøstlige markeder. Knowlarity har hovedkontor i Singapore og blev grundlagt i 2009. Knowlarity var banebrydende for en unik cloud-kommunikationsteknologi til asiatiske og mellemøstlige markeder i 2009 og har i dag mere end 15.000 betalende virksomhedskunder på disse markeder. Det hjælper virksomheden med at vokse deres omsætning hurtigere med sin proprietære kundekommunikationsteknologiplatform SuperReceptionist. I de sidste 7 år er virksomheden vokset fra bunden til en global satsning med 300+ ansatte, 1.000 partnere og 8 kontorer i Indien, Sydøstasien og Mellemøsten. Knowlarity, der er kendt for sin innovation og fremragende proces, har modtaget forskellige priser såsom Amazon Excellence Award, Silicon India start-up of the year, Nasscom Emerge 50. Virksomheden har rejst kapital fra globale investorer som Delta Partners, Sequoia Capital og Mayfield fund. og er betroet af globale virksomheder, herunder Google, Amazon, Uber, Practo, Ola, Zomato, Swiggy, Deliveroo, Yzer blandt andre.

Websted: knowlarity.com

