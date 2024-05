AxxonPay er en førende udbyder af betalingsløsninger og en direkte bankkortindløser til højrisikohandlere. Vi tilbyder en række betalingstjenester, herunder Visa, Mastercard, JCB, UnionPay og alternative betalingsmetoder til kunder over hele kloden. Vores datadrevne teknologier er skræddersyet til at passe til vores e-handelskunders behov, hvilket gør onlinebetalinger enkle, sikre og problemfrie. Vores betalingsgateway muliggør en omnichannel-betalingsproces, der kombinerer erhvervelsesmuligheder, over 100 betalingsmetoder, masseudbetalinger og teknologisk innovation i en enkelt, problemfri integration. AxxonPay garanterer hurtig pengebevægelse med et enkelt klik. Vores kunder nyder godt af reducerede driftsomkostninger, reduceret time-to-market for virksomhedsudvidelse og den perfekte balance mellem konvertering og sikkerhed. Med over 700 ansatte har AxxonPay en global tilstedeværelse med fire kontorer verden over. Vi er licenseret af Financial Conduct Authority FCP i Storbritannien. Vores engagement over for vores kunder afspejles i vores avancerede betalingsløsninger og upåklagelig kundeservice.

Websted: axxonpay.com

