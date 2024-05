Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Planzone er et projektstyringsværktøj, der giver brugerne mulighed for at organisere deres arbejde og samarbejde med andre. Dashboards viser aktiviteter, timesedler administreres og analyseres, og opgaver samarbejdes i en to-do-liste.

Kategorier : Productivity Projektledelsessoftware

Websted: planzone.fr

