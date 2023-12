Administrer projekter, samarbejd og forbedre dit teams præstation. Opgaver, samtaler, dokumenter og tidsregistrering på ét sted. Social Shared er meget nem at bruge og giver dig mulighed for at optimere planlægning og arbejdsbelastning, undgå uproduktive møder, organisere dine dokumenter og forbedre din kommunikation med dine kunder og leverandører. Du får også adgang til det mest komplette værktøj til projekttidsstyring og ved præcis, hvor meget tid der skal til for at planlægge opgaver og projekter.

Websted: socialshared.com

