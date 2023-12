Planlægge, kontrollere og overvåge projekter. Du har mulighed for at lave et gantt-diagram, hvor du kan visualisere din projektstrukturplan. Den viser opgaver, processer, afhængigheder, milepæle og meget mere. Graden af ​​færdiggørelse af dit projekt vil automatisk blive beregnet af hver opgaves fremskridt. Derfor kan du definere dine budgetter individuelt for bestemte tidspunkter og forskellige omkostningskategorier. Hold til enhver tid overblik over projektets succes.

Websted: sharesuite.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med sharesuite. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.