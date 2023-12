Genvej (tidligere Klubhus) - Arbejd med kodning, ikke værktøjet. Projektledelse har aldrig været nemmere. Vi bringer flowet til dit softwareteams arbejdsgang. Planlæg, samarbejd, byg og mål succes med Genvej. 500.000 udviklere bruger Genvej til at styre softwareprojekter. Gratis for evigt for små hold. En hurtig, let og kraftfuld tilgang til projektplanlægning og produktskabelse.

Websted: shortcut.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Shortcut. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.