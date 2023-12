Bubble Plan er et SaaS-værktøj til planlægning og projektstyring. Flersproget, det er en af ​​de mest enkle og effektive software til modellering af køreplaner, planlægninger, præsentationer eller handlingsplaner. Med et design og træk og slip-grænseflade er det så nemt og udviklende at oprette et projekt. For at pilotere og samarbejde er de vigtigste funktioner, der er nødvendige i: planlægning, deling, tale, sporing, styring ... alt hvad du behøver, med en unik, enkel start. Test det...du beholder det!

Websted: bubbleplan.net

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Bubble Plan. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.