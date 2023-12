Med Pl@ntNet-appen kan du identificere en plante ud fra et billede og være en del af et borgervidenskabsprojekt om plantebiodiversitet. Pl@ntNet er en applikation, der giver dig mulighed for at identificere planter ved blot at fotografere dem med din smartphone. Meget nyttig, når du ikke har en botaniker ved hånden! Pl@ntNet er også et fantastisk borgervidenskabsprojekt: alle de planter, du fotograferer, er indsamlet og analyseret af videnskabsmænd over hele verden for bedre at forstå udviklingen af ​​planters biodiversitet og for bedre at bevare den. Pl@ntNet giver dig mulighed for at identificere og bedre forstå alle slags planter, der lever i naturen: blomstrende planter, træer, græsser, nåletræer, bregner, vinstokke, vilde salater eller kaktusser. Pl@ntNet kan også identificere et stort antal dyrkede planter (i parker og haver), men dette er ikke dets primære formål. Vi har især brug for Pl@ntNets brugere til at inventere de vilde planter, dem som du selvfølgelig kan observere i naturen, men også dem der vokser på fortovene i vores byer eller midt i din køkkenhave! Jo mere visuel information du giver til Pl@ntNet om den plante du observerer, jo mere nøjagtig bliver identifikationen. Der er faktisk mange planter, der ligner hinanden på afstand, og det er nogle gange små detaljer, der adskiller to arter af samme slægt. Blomster, frugter og blade er de mest karakteristiske organer for en art, og det er dem, der skal fotograferes først. Men enhver anden detalje kan være nyttig, såsom torne, knopper eller hår på stilken. Et fotografi af hele planten (eller træet, hvis det er et!) er også meget nyttig information, men det er ofte ikke tilstrækkeligt til at tillade en pålidelig identifikation. På nuværende tidspunkt gør Pl@ntNet det muligt at genkende omkring 20.000 arter. Vi er stadig langt fra de 360.000 arter, der lever på jorden, men Pl@ntNet bliver rigere hver dag takket være bidragene fra de mest erfarne brugere blandt jer. Vær ikke bange for selv at bidrage! Din observation vil blive gennemgået af samfundet og kan en dag deltage i fotogalleriet, der illustrerer arten i ansøgningen.

Websted: plantnet.org

