Bud er en visuel dagbog over dine planters liv. Avlere har ført journaler i årevis for at spore deres planters sundhed og udvikling. Den information, der stammer fra overvågning af en plantes livscyklus, har hjulpet med at øge udbyttet og styrke over tid. Indtil nu har de fleste avlere brugt en række værktøjer til at spore denne information, excel-ark, word-dokumenter, fotogallerier og god gammel pen og papir. Bud sigter mod at samle alt dette ét sted og give avlerne en organiseret måde at spore vækster på.

Websted: growbud.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med bud. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.