GTaskD er en webapplikation bygget til at hjælpe dig med at få din opgaveliste under kontrol og få mere fra hånden. Den bruger Google Tasks API til at oprette forbindelse direkte til dine data i Google Tasks, men giver dig mulighed for at interagere med dine opgaver i en fuldskærmsgrænseflade og på måder, som de officielle apps ikke gør. Det er skræddersyet til superbrugere, som dem med GTD-systemer (Getting a Things Done), der ønsker at være i stand til at fokusere på at få mest muligt ud af hver dag.

Websted: gtaskd.com

