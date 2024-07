Perceptif Insights er et AI-drevet softwareværktøj, der leverer procesindsigt i realtid til virksomheder. Værktøjet har til formål at hjælpe virksomheder med at opnå operationel ekspertise ved at simulere og optimere brugeroplevelser og sætte prioriteter for automatisering. Perceptif Insights arbejder ved at udnytte datadrevet teknologi til at opdage underliggende forretningsprocesser og identificere kunde-, udbuds-, efterspørgsels- og driftsrelaterede problemer. Platformen giver brugerne færdige skabeloner, der inkorporerer bedste praksis i procesforbedring, så virksomheder kan starte hurtigt og inkorporere skræddersyede løsninger i deres arbejdsgang. Ved at opnå faktabaseret indsigt i driften med præcision giver Perceptif Insights virksomheder mulighed for at prioritere og foretage ændringer, der resulterer i bedre forretningsresultater, forbedret kundetilfredshed og compliance. Værktøjets automatiske procesopdagelse eliminerer behovet for manuel kortlægning i Visio eller PowerPoint, og det giver virksomheder mulighed for at finde forskellen mellem deres faktiske processer og det, de tror, ​​der sker, hvilket kan føre til betydelig forretningsværdi. Perceptif Insights har tillid til kunder, brancheanalytikere og partnere og leverer industri- og funktionelle løsninger, der hjælper virksomheder med at benchmarke i forhold til deres konkurrenter.

Websted: perceptif.ai

