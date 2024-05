Payhawk er den førende omkostningsstyringsløsning til indenlandske og internationale virksomheder i hele Europa, USA og Storbritannien. Ved at kombinere firmakort, refusionsberettigede udgifter, kreditorer og problemfri integration af regnskabssoftware til et enkelt produkt, gør Payhawk det nemt at foretage virksomhedsbetalinger – for alle. Payhawk hjælper kunder i over 32 lande med at maksimere effektiviteten, kontrollere forbruget i stor skala og forblive agile. Med kontorer i London, Berlin, Barcelona, ​​Paris, Amsterdam, Vilnius, Sofia og New York omfatter Payhawks mangfoldige kundebase topnavne som LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox og Wagestream.

