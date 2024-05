ONES.com opbygger en alt-i-en platform med softwareudviklingsstyringsprodukter designet til høj ydeevne og tilgængelighed, som understøtter teams og virksomheder fra hele verden med at frigive deres software hurtigere og bedre. ONES Project, ONES Wiki og ONES TestCase dækker hele livscyklussen af ​​softwareudvikling for at strømline projekter, tilpasse QA-processen og administrere teamviden.

