nTask er en gratis opgavestyringsplatform, som smarte teams bruger til at gøre mere. Den eneste online projektstyringssoftware, der giver alle de værktøjer, du skal bruge for at planlægge dit næste store projekt. Administrer alle dine opgaver, projekter, møder og mere ved hjælp af en enkelt agil platform, der har det hele. Tilmeld dig i dag – det er gratis for alle, for altid.

Websted: ntaskmanager.com

