BasicOps er projekt- og opgavestyring plus meget mere. Det er en enkel, men kraftfuld platform, der hjælper dig med at holde dig organiseret og klar over, hvad der skal gøres, hvornår og af hvem. Med BasicOps kan du oprette projekter, tage noter i møder, konvertere dem til opgaver for dig selv og dit team, sætte deadlines, bruge online chats og nemt starte Zoom-opkald fra en chat. Arbejd smart, arbejd glad, arbejd her: din base for operationer. Begynd at bruge BasicOps GRATIS.

Websted: basicops.com

