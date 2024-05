Nethopper har været banebrydende med KAOPS, en cloud-native, GitOps-centreret platformskonstruktionsramme for at hjælpe platform- og DevOps-teams med at kickstarte deres Internal Developer Platforms eller IDP'er. Nethopper KAAPS’ GitOps-centrerede platformskonstruktions-rammefunktioner inkluderer: * Infrastruktur automatisering * CI/CD pipeline til containere * Kontinuerlig levering * Multi-cluster/cloud-applikationsnetværk * Administration af hemmeligheder * Observerbarhed med proaktive advarsler * Dokumenteret bedste praksis. Som en Git0ps-centreret platform, Nethopper KAOPS: * Er klar til brug nu, som en service * Automatiserer manuelle, operationelle opgaver * Øger udviklerproduktiviteten ved at accelerere applikationsudvikling * Virker med alle Kubernetes-distributioner (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher osv.) på alle skyer (hybrid/multisky) * Bruger CD og Git innovation for hurtighed og smidighed * Giver samlet, venligt brugergrænseflade KAOPS fordele: * Implementer flere applikationsfunktioner hurtigere * Øge kvalitet og styring * Forbedre sikkerheden * Lavere drift og arbejdsomkostninger * Reducer skyspild/-forbrug * Understøttelse af hybrid og edge cloud * Giv skyportabilitet (undgå cloud-udbyderens lock-in).

Websted: nethopper.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Nethopper. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.