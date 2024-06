Choreo er en intern udviklerplatform som en tjeneste designet til at accelerere skabelsen af ​​digitale oplevelser. Med Choreo kan du ubesværet bygge, implementere, overvåge og administrere dine cloud-native applikationer. Choreo giver udviklere mulighed for at fokusere på deres kode i stedet for at bygge eller vedligeholde en platform. Nogle funktioner, der tilbydes i Choreo inkluderer: - Applikationsarkitektur: Domænedrevet udvikling, mikroservicearkitektur, versionsstyring API Management: API-styring, gateway, udviklerportal, livscyklusstyring, API-markedsplads, API-sikkerhed, API-analyse - Platformteknik: CI/CD , GitOps, release management, konfigurationer, hemmeligheder, omkostningsoptimering - Infrastrukturstyring: Containere & K8'er, serverløse, miljøer, firewall, belastningsbalancering, geo routing, DNS, multi-cloud - Sikkerhed: Nul tillid, kryptering, hemmelig styring, TLS, autentificering og autorisation - Indsigt og observerbarhed: Logfiler, spor, metrics, advarsler, analyser, DORA-metrics, forretningsindsigt

