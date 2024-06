amazee.io leverer en applikationsleverings- og hostingplatform til ingeniørteams til at implementere applikationer mere effektivt. Den udviklercentrerede open source-platform forenkler udvikleres liv og job og minimerer stresset ved at administrere infrastruktur eller drift. amazee.io understøtter organisationer i at accelerere deres cloud- og containeradoption og leverer let administrerede Kubernetes til udviklerteams. amazee.io kører overalt i verden med 24/7/365 dedikeret support.

