Mathison er DEI Intelligence-platformen, der hjælper ledere med at opbygge mere retfærdige og inkluderende arbejdspladser. Vi styrker dig med kvalitative og kvantitative arbejdsstyrkedata og smarte anbefalinger, der accelererer lige muligheder på alle niveauer i organisationen. Vores kombination af ekspertværktøjer, ressourcer og træning udstyrer dit team med de nødvendige færdigheder til at dele ansvarlighed og drive meningsfuld forandring. Ved at udnytte datadrevet indsigt gør Mathison det nemt at skabe en bæredygtig kultur af mangfoldighed, lighed og inklusion.

Websted: mathison.io

