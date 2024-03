Digsite har altid været ekspert i online qual, men vi vidste, at der var behov for en bredere løsning for at imødekomme kundernes voksende, varierede krav. Løsningen skulle være en meget mere flydende og integreret platform for både kvalitativ iteration og kvantitativ validering. Vi satte os for at bygge en holistisk, integreret platform for kva iteration og kvantvalidering PLUS prøven, så du kan genkontakte deltagere og få kvalitetssvar. Vi ønskede en løsning, der gjorde det muligt for dig at lave hele undersøgelsen selv, men med support og konsulentydelser på efterspørgsel, hvis du indser, at du har brug for assistance eller ønsker at skifte til en mere kompleks tilgang. Og du kan være lydhør og fleksibel over for dit teams behov uden at skulle skifte leverandør eller platform midtvejs. Med Digsite Sprints kan deltagerne markere koncepter, stemme på ideer og dele erfaringer gennem billeder og videoer – eller endda live interaktive videointerviews. Med Digsite Pulse kan du hurtigt teste mulighedsområder, koncepter, annoncer og meget mere. Opfølgning med udvalgte kvantdeltagere i en kvalitativ Digsite Sprint for at bore endnu dybere. Med alt fra automatiserede kvantundersøgelser til fuld-service kvalifikationsstudier, der kan rekrutteres fra den ene dag til den anden, kan Digsites alt-i-én agile platform give dig den indsigt, du har brug for, hurtigt. Plus du kan flytte fra quant til qual (og tilbage igen) på én integreret platform. Det er fleksibilitet!

