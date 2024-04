Commetric Media Analytics-produktegenskaber: - Kombination af kvantitativ mediemåling på højt niveau med menneskestyret dybdegående kvalitativ analyse for at give omfattende indsigt i mediernes ydeevne. - Kvantitative mål såsom aktivitet over tid, stemmeandel og volumen efter format hjælper med at levere konkurrencedygtige benchmarkdata, visualiseret af interaktive dashboards. - Kvalitative mål, herunder opdagede temaer/emner, kampagnebudskaber og favorisering, giver præcis indsigt i kommunikationsstrategi. - Fungerer med ethvert medieindhold på ethvert sprog. - Medieanalyse leveret ugentligt, månedligt eller kvartalsvis, men også på ad-hoc basis eller til årlige afslutningsrapporter.

