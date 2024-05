Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Lipscore vurderinger og anmeldelser software giver dig de største mængder af kundefeedback på markedet. I gennemsnit giver mere end 20 % af slutkunderne en vurdering og/eller anmeldelse ved hjælp af vores software, hvilket giver dig uvurderlig indsigt i deres oplevelse med din service og dine produkter. Handl på feedbacken for at opbygge varige kunderelationer, værne om glade kunder og forbedre, hvor der er plads til det. Øg tilliden ved at vise ærlig kundefeedback i din onlinebutik og gør hver kunde til din brandambassadør.

