Trustpilot.com er en dansk forbrugeranmeldelsesside grundlagt i Danmark i 2007, som er vært for anmeldelser af virksomheder verden over. Næsten 1 million nye anmeldelser bliver postet hver måned. Siden tilbyder freemium-tjenester til virksomheder. Firmaet er afhængigt af, at brugere, software og compliance-team rapporterer og fjerner anmeldelser fra platformen, der overtræder Trustpilots retningslinjer for indhold. Trustpilot har kontorer i New York, Denver, London, København, Vilnius, Berlin og Melbourne og beskæftiger mere end 700 medarbejdere. Der er uafhængige undersøgelser, der tyder på, at anmeldelseswebsteder som Trustpilot kan have falske anmeldelser.

Websted: trustpilot.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Trustpilot. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.