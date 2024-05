xSellco Feedback hjælper dig med at målrette positiv feedback ved at anmode om anmeldelser fra glade kunder. Softwaren giver dig mulighed for at øge din sælgervurdering på Amazon, eBay og Trustpilot ved at anmode om feedback på de rigtige produkter, fra de rigtige kunder, på det rigtige tidspunkt. Skræddersy feedbackanmodninger for at målrette ordrer efter SKU, produkttype, levering til tiden, destination og meget mere, så du kan øge dine positive anmeldelser, booste salget og vækste din virksomhed! Bedre feedback, bedre salg!

