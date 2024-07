Knowmax er en AI-drevet, komplet Knowledge Management-løsning bygget af CX-eksperter for at hjælpe dig med at levere førsteklasses kundeoplevelse på tværs af berøringspunkter. Vi har arbejdet med Fortune 500-virksomheder, der gør dem i stand til at levere kundeglæde gennem strategisk vidensstyring. Vores KM-moduler, nemlig videnbaseartikler og ofte stillede spørgsmål, visuelle how-to-vejledninger og kognitive beslutningstræer, er specialbygget til at gøre kontekstuel og handlingsorienteret viden let tilgængelig for dine supportmestre og kunder med minimal indsats. Med vores kodefri DIY-indholdsoprettelsesfunktioner behøver du ikke nogen teknisk ekspertise for at skabe indhold. Vores indbyggede integrationer med CRM og kontaktcenterteknologi gør det muligt for brugere at få adgang til relevant information lige hvor de er uden at skifte flere skærme. Født ud af et kontaktcenter forstår vi de utallige vejspærringer, kundefokuserede virksomheder står over for og tror på, at den rigtige viden på det rigtige tidspunkt gør en forskel i at forme kundeoplevelser. Vores næste generations KM-platform er bygget med denne forståelse for at gøre dig i stand til at hæve dig over dine kunders konstante udviklingsmæssige forventninger ved at få din viden til at fungere for dig.

