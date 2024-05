Et video-arbejdsområde kommunikationsværktøj designet til inspiration. Kino bringer eksterne medarbejdere sammen gennem en videoteknologi, der skaber kontorfølelsen. Med sin Spaces-teknologi har enhver person et dedikeret rum til at engagere sig, samarbejde og blive inspireret med andre. Medarbejdere kan bevæge sig frit mellem forskellige rum, som på et fysisk kontor, på en måde, der reducerer træthed til virtuelle møder. At bringe en mere organisk, kontorlignende interaktion gennem high-definition video og rumlig dynamik for at efterligne naturlige interaktioner på arbejdspladsen. Kino er designet til at forbinde eksterne kolleger gennem en arbejdsdag. Kino gør det muligt for eksterne kolleger virkelig at arbejde sammen, side om side. Nem samarbejde og virksomhedskultur, der sker naturligt. Workflowstyring og teamforbindelse sker simpelthen gennem teams engagementer i Kinos kreative miljø. Kino blander sig ind i daglige arbejdsgange og udløser kreativitet. Det er det eneste værktøj, hvor co-working community sker eksternt. Fremtiden for videosamarbejde løftet af Kino.

