Du behøver ikke at betale for 10 forskellige apps og derefter prøve at få dem til at fungere sammen. Yalla er den mest brugervenlige teamstyrings- og samarbejdssoftware bygget af mennesker, der er besat af teamwork. Yalla hjælper voksende teams, både remote og on-premise, med at holde det hele sammen ved at minimere mængden af ​​ting, der slipper igennem sprækkerne. Det har opgave- og projektsamarbejde, teamchat, centraliserede diskussioner, nem klientstyring og klientsamarbejde, proces- og arbejdsgangstyring og giver mulighed for nem prioritering af arbejdet i farten.

Websted: yalla.team

