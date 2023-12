Excalidraw er et virtuelt samarbejdende tavleværktøj, der lader dig nemt skitsere diagrammer, der har en håndtegnet følelse. I Excalidraw+ kan du, uanset om du er en virksomhed eller privatperson, oprette et arbejdsområde, hvor du kan administrere og organisere alle de tegninger, du har lavet. Tegningerne er let tilgængelige for dine kolleger på arbejdspladsen og gemmes sikkert i skyen. Live-samarbejdet er aktiveret som standard uden ekstra trin nødvendige.

Websted: excalidraw.com

