JSON Visio er et værktøj, der genererer grafdiagrammer fra JSON-objekter. Disse diagrammer er meget nemmere at navigere i end tekstformatet, og for at gøre det endnu mere bekvemt giver værktøjet dig også mulighed for at søge i noderne. Derudover kan de genererede diagrammer også downloades eller udklipsholder som billede.

Websted: jsonvisio.com

