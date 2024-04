WordLift er det første SEO-værktøj til kunstig intelligens, der hjælper virksomheder med at tale samme sprog som Google ved at oversætte indhold til et format, som søgemaskiner forstår: strukturerede data. WordLift bruger kunstig intelligens og maskinlæring til at analysere indhold, identificere de vigtigste emner og organisere dem i enheder. Hver enhed beskriver en idé, koncept, person eller sted, du taler om på dit websted. De fleste on-page SEO-værktøjer i dag giver dig mulighed for at skabe strukturerede data. WordLift kan endnu mere. Det relaterer ordforrådsenheder og omdanner information til sammenkædede data, hvilket skaber en vidensgraf. Vidensgrafen er infrastrukturen bag dit indhold, hvilket gør det forståeligt for Google og søgemaskiner. Som et resultat heraf vil din hjemmeside rangere bedre i søgemaskinerne, og samtidig vil brugerne bruge mere tid på din hjemmeside. På denne måde fremstår din hjemmeside højt i søgeresultaterne og får brugerne til at bruge mere tid på din hjemmeside ved at tilbyde relevant information. HOVEDFUNKTIONER -Automatisering af strukturerede data -Oprettelse af en tilpasset vidensgraf -Billedoptimering til SEO -Widgets til indholdsanbefalinger -Semantiske rapporter med Google Looker Studio -Enhedsanalyse med SEO-tilføjelse til Google Sheets™ -Dedikeret udvidelse til WooCommerce-webstedet MAIN FORDELE - Hjælp Google og søgemaskiner med bedre at forstå webstedet og placere det højere i søgeresultaterne; -Kontroller den måde, et brand vises på i søgeresultaterne (rich Snippets, People Also Ask osv.); Forbedre indholdsstrategi gennem interne links; -Giv brugerne relevant information (hvad de leder efter), hvilket gør deres oplevelse optimal; -Øge klikrater og organisk trafik til hjemmesiden.

