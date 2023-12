NoiseCraft er et visuelt programmeringssprog til lydsyntese og musik, der kører i din webbrowser, løst inspireret af Pure Data og Max/MSP. Det er et værktøj, der giver dig mulighed for at bygge din egen synthesizer ved at oprette nye noder og forbinde dem sammen. Ved at forbinde noder sammen styrer du, hvordan lyddata og styresignaler flyder fra en node til en anden, og hvordan lyd genereres. NoiseCraft er ideel til at spille med additiv, subtraktiv og FM-syntese.

Websted: noisecraft.app

