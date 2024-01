GitHub Web Editor

Den webbaserede editor introducerer en ny, let redigeringsoplevelse, der kører udelukkende i din browser. Med webeditoren kan du navigere i filer og kildekodelagre fra GitHub og foretage og foretage kodeændringer. Du kan åbne ethvert lager, gaffel eller pull-anmodning i editoren. Den webbaserede editor er tilgængelig for alle gratis på GitHub.com. Den webbaserede editor giver mange af fordelene ved Visual Studio Code, såsom søgning, syntaksfremhævning og en kildekontrolvisning. Du kan også bruge Settings Sync til at dele dine egne Visual Studio Code-indstillinger med editoren. For mere information, se vejledningen til synkronisering af indstillinger i Visual Studio Code-dokumentationen. Webeditoren kører uafbrudt i din browsers sandkasse. Det kloner ikke depotet, men indlæser i stedet din kode ved at kalde tjenesternes API'er direkte fra din browser. Dit arbejde gemmes i browserens lokale lager, indtil du begår det. Du kan forpligte dine ændringer til at vedvare ethvert nyt arbejde. Fordi der ikke er nogen tilknyttet computer, vil du ikke være i stand til at bygge og køre din kode eller bruge den integrerede terminal. Kun et undersæt af udvidelser, der kan køre på nettet, vises i udvidelsespanelet og kan installeres. Ligeledes kan understøttelse af visse programmeringssprog være mere begrænset på nettet.

Websted: github.dev

