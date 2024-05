Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

INNERGY er en ERP-løsning, der driver den komplette forretningsproces for specialfremstillede træbearbejdningsbutikker. Vores platform forener de forskellige øer af data spredt over din organisation i et enkelt system, tilgængeligt fra kontoret eller marken. Dagene med usammenhængende regneark eller nicheapplikationer, der ikke nemt deler data, er forbi!

Websted: innergy.com

